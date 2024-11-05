Аварія на столичних Теремках: водію автобуса повідомлено про підозру

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

Водію автобуса, який вчора спричинив смертельне ДТП у Голосіївському районі, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У результаті вчорашньої автопригоди загинув 43-річний військовий, ще четверо осіб, серед яких винуватець ДТП та троє військовослужбовців, отримали тяжкі травми.

«Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода відбулась через те, що 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, перевищив швидкість та здійснював рух без урахування дорожньої обстановки, у результаті чого скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинились через поломку одного з них», – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали водія Mercedes-Benz у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він був тверезий.

«Порушнику повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі», – додали у поліції.

Нагадаємо, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. ДТП сталася на вулиці Заболотного.

Як повідомляли очевидці, автобус на великій швидкості врізався в автівку та вилетів на газон, знищуючи все на своєму шляху. Унаслідок ДТП у Голосіївському районі столиці дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні.