На вимаганні хабара викрито двох столичних поліцейських (відео)



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22-річного лейтенанта поліції та 26-річного старшого лейтенанта затримали у службовому кабінеті після передачі їм коштів.

Оперативники одного з районних управлінь поліції Києва забажали отримати 1 тисячу доларів у якості «винагороди» за видачу двох довідок власнику автівки. Внутрішній безпеці Нацполіції стало відомо про неправомірні дії поліцейських, недобросовісних співробітників затримали відразу після передачі їм хабара. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

У червні 2016 року невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем «Volksvagen Passt CC» у Печерському районі Києва. Власник машини звернувся до поліції, де було розпочато кримінальне провадження за фактом події. Викрадену автівку знайшли працівники поліції Дніпропетровщини та передали її столичним колегам, ті, в свою чергу – законному господарю.

«Однак на цьому історія з не завершилась хепі-ендом. Власник іномарки звернувся до співробітників кримінальної поліції районного підрозділу, які супроводжували матеріали цієї справи, з проханням видати йому документи про те, що його транспортний засіб не перебуває в розшуку по базі «Інтерпол» та про факт викрадення і виявлення автівки, щоб зняти її з обліку, для передачі цих паперів до сервісних центрів МВС України. Оперативники за довідки, видача яких нічим не передбачена, оцінивши важливість «виконаної» роботи, запросили у чоловіка 1 тисячу доларів США, знизивши згодом суму до 600 доларів», - інформують у поліції.

Інформація стала відома працівникам Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Прокуратурою столиці за викритим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

22-річного лейтенанта поліції та 26-річного старшого лейтенанта затримали у службовому кабінеті після передачі їм коштів. Предмет хабара вилучено. Співробітників затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі їм вже оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України. Подальшу долю молодих поліцейських вирішить суд.