На Виноградарі масштабний мітинг: мешканці перекрили дороги (фото, відео)

Люди протестують проти забудови і вирубки садів

У четвер, 3 травня, з самого ранку у Києві на Виноградарі перекрита частина доріг. Люди не пропускають транспорт. Водночас, не відома точна мета протесту, але кажуть, що люди протестують проти забудови і вирубки садів. Так, мітингувальники перекрили дорогу на вулиці Маршала Гречка, біля видавництва «Київська правда». За словами



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Фото: Вечірній Київ Люди перекрили дороги на Виноградарі

Люди протестують проти забудови і вирубки садів

У четвер, 3 травня, з самого ранку у Києві на Виноградарі перекрита частина доріг. Люди не пропускають транспорт. Водночас, не відома точна мета протесту, але кажуть, що люди протестують проти забудови і вирубки садів.

Так, мітингувальники перекрили дорогу на вулиці Маршала Гречка, біля видавництва «Київська правда». За словами очевидців, там не можуть проїхати навіть маршрутки, а водіям «майже колеса пробивають». Мешканці району розповідають, що вийшли на мітинг, щоб не допустити вирубку садів. На цьому місці, начебто, планують побудувати депо для Зеленої гілки метро на Виноградарі. Друга версія - люди зібралися протестувати проти знесення незаконних гаражів, пише «Вечірній Київ».

«Люди абсолютно не проти будівництва депо. Причина банальна: Агрокомбінат розвалили, працівників обдурили, керівництво все поцупило. А собі організували квартирки і земельку. Ось люди і повстали, вимагають справедливості», - розповідає киянка Ірина Панасенко.

Другим місцем перекриття стала вулиця Межова.

«Люди перекрили вулицю Межову, протестуючи проти вирубки яблуневих садів на Виноградарі», - пише депутат Юрій Дідовець на своїй сторінці у Facebook.

На місці працює поліція.