На Виноградарі у дворі будинку вночі згорів автомобіль (фото)
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Причиною пожежі може бути підпал
В ніч на 4 вересня у дворі 25-поверхового житлового будинку на пр. Правди, 19-А у Києві в автомобілі Grand Cherokee виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:22.
На місце події негайно прибули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:41 бійці ліквідували пожежу, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.
Внаслідок пожежі салон автомобіля згорів повністю, частково пошкоджено моторний відсік.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, «пролунав дзвін розбитого автомобільного скла, і тут же загорівся автомобіль». Не виключено, що зловмисники кинули в салон горючу суміш.