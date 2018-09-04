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    На Виноградарі у дворі будинку вночі згорів автомобіль (фото)

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    Пожежа в автомобілі у дворі будинку на пр. Правди, 19-А - На Виноградарі у дворі будинку вночі згорів автомобіль (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    Пожежа в автомобілі у дворі будинку на пр. Правди, 19-А

    Причиною пожежі може бути підпал

    В ніч на 4 вересня у дворі 25-поверхового житлового будинку на пр. Правди, 19-А у Києві в автомобілі Grand Cherokee виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:22.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:41 бійці ліквідували пожежу, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    Внаслідок пожежі салон автомобіля згорів повністю, частково пошкоджено моторний відсік.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, «пролунав дзвін розбитого автомобільного скла, і тут же загорівся автомобіль». Не виключено, що зловмисники кинули в салон горючу суміш.

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