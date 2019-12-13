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    На Вітряних горах згорів МАФ

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    Ло ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - На Вітряних горах згорів МАФ
    Ло ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Займання сталося у кіоску, розташованому біля дороги

    У четвер, 12 грудня, увечері сталася пожежа у кіоску на вул. Межовій, 8/28 у Подільському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 20:41.

    На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло біля проїжджої частини дороги в кіоску на площі 40 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 21:03 бійці локалізували займання та о 21:23 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено торгівельне обладнання, облаштування стін, стелі та покрівлю.

    Постраждалих немає.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 12 грудня ввечері сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Займання виникло на кухні закладу. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
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