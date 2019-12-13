На Вітряних горах згорів МАФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ло ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Займання сталося у кіоску, розташованому біля дороги

У четвер, 12 грудня, увечері сталася пожежа у кіоску на вул. Межовій, 8/28 у Подільському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 20:41.

На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло біля проїжджої частини дороги в кіоску на площі 40 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 21:03 бійці локалізували займання та о 21:23 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено торгівельне обладнання, облаштування стін, стелі та покрівлю.

Постраждалих немає.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 12 грудня ввечері сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Займання виникло на кухні закладу. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.