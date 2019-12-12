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    Новини

    На Сирці в Києві вщент згорів автомобіль (фото)

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    <p>Автомобіль Mazda CX-5 згорів повністю</p> - На Сирці в Києві вщент згорів автомобіль (фото)

    Автомобіль Mazda CX-5 згорів повністю

    Фото: ДСНС

    Палав автомобіль, припаркований у дворі будинку

    У середу, 11 грудня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Орловській, 16 у Шевченківському районі столиці (місцевість Сирець). Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 20:43.

    На місце події прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло у дворі 5-поверхового житлового будинку в автомобілі Mazda CX-5. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 21:08 бійці ліквідували займання.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

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    На Сирці в Києві вщент згорів автомобіль (фото)
    На Сирці в Києві вщент згорів автомобіль (фото)
    На Сирці в Києві вщент згорів автомобіль (фото)

    Як повідомлялося, протягом доби 9 грудня рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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