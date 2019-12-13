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    У центрі Києва горів ресторан (фото)

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    Горів ресторан,&nbsp;розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку - У центрі Києва горів ресторан (фото)
    Горів ресторан, розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку
    Фото: ДСНС

    Відвідувачів закладу було евакуйовано персоналом ще до прибуття вогнеборців

    У четвер, 12 грудня, сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 21:24.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні ресторану, який розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 21:54 пожежа площею 40 кв. м була локалізована, а о 22:45 – ліквідована. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.

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    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    Фото: Інформатор

    До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловіка особового складу ДСНС.

    У результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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