У центрі Києва горів ресторан (фото)



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Горів ресторан, розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку Фото: ДСНС

Відвідувачів закладу було евакуйовано персоналом ще до прибуття вогнеборців

У четвер, 12 грудня, сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 21:24.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні ресторану, який розміщений на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 21:54 пожежа площею 40 кв. м була локалізована, а о 22:45 – ліквідована. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.

До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловіка особового складу ДСНС.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.