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Жителі трьох районів столиці залишились без газу: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Жителі трьох районів столиці залишились без газу: адреси
Розподіл газу тимчасово припинено з 9:00 10 жовтня по 11:00 11 жовтня у трьох районах Києва
фото з відкритих джерел

Мешканців будинків спеціалісти просять перекрити крани на газопроводах

Через аварійні роботи на газопроводі споживачі у Шевченківському, Подільському та Оболонському районах залишились без газопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київгазу».

Розподіл газу тимчасово припинено з 9:00 10 жовтня по 11:00 11 жовтня.

Подільський район:

  • вул. Олексія Терьохіна, 7
  • вул. Кирилівська, 103
  • вул. Копилівська, 69, 38, 1/7
  • вул. Сирецька, 33, 25А, 37
  • пров. Бондарський, 3
  • вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
  • вул. Олени Теліги, 12Б
  • пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

  • вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
  • вул. Дорогожицька, 20, 10, 12
  • вул. Ольжича, 25
  • вул. Юрія Іллєнка, 48, 42
  • вул. Ґарета Джонса, 8, 15
  • вул. Дегтярівська, 46
  • вул. Володимира Сальського, 19, 4
  • вул. Бакинська, 30, 6/2, 22
  • вул. Максима Берлінського, 12
  • вул. Вавілових, 3, 10
  • вул. Щусєва, 29/5
  • вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

  • просп. Степани Бандери, 11

Мешканців цих будинків просять перекрити крани на газопроводах.

Нагадаємо, у Києві активізувалися  останні декілька днів шахраї, які представляються працівниками «Київгазу» та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами.  У коментарях до допису компанії користувачі її послуг стали скаржитись на неодноразові візити контролерів, що нібито працюють у «Київгазі», без фірмового одягу (жилеток). У компанії пообіцяли провести перевірки таких випадків.

Теги: газ Київгаз Київ

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