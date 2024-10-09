Столичні парки прикрасили вуличні меблі з озелененням (фото)

Зелені вуличні меблі облаштовують на локаціях, де важливо обмежити хаотичне паркування автомобілів

У більшості районів Києва встановлені сучасні вуличні меблі, що поєднують місця для відпочинку з елементами озеленення. Працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень столиці облаштували вже 10 таких об’єктів. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

«Встановлення «зелених» вуличних меблів у різних районах Києва – це не просто оновлення міського простору. Таке рішення поєднує в собі функціональність і озеленення, створюючи комфортні зони для відпочинку просто неба. Крім того, завдяки озелененню, ці меблі сприяють підвищенню біорізноманіття, що позитивно впливає на міську екосистему», – сказав Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, зелені вуличні меблі облаштовують на локаціях, де важливо обмежити хаотичне паркування автомобілів або створити додатковий громадський простір.

«Наприклад, один з таких об’єктів ми облаштували на вулиці Турівській, поруч із центром протезування, який часто відвідують наші Захисники й Захисниці разом з членами родини. Впродовж тривалого часу тут не було зручного місця, де можна було б почекати своєї черги або просто відпочити. Зараз ми бачимо, як ця облаштована Подільським КП УЗН локація користується популярністю та отримуємо багато позитивних відгуків про неї», – зазначив Возний.

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Як повідомив директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Юрій Бахмат, всі «зелені» вуличні меблі столиці облаштовані власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів. За його словами, в наступному році кількість таких об’єктів у Києві буде збільшена.

Раніше повідомлялося, що у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду.