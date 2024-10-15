Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку

Ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену

Вартість автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях була штучно збільшена на суму понад 630 тис. грн

Директору фірми повідомлено підозру за продаж систем вуличного освітлення компанії, яка належить його дружині. Жінка встановила їх на Троєщині за ціною, що в п’ять разів перевищує ринкову. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з даними прокуратури, КО «Київзеленбуд» уклало договір з приватною компанією на проведення капітального ремонту скверу, розташованого на перехресті вулиць Закревського та Милославської у Деснянському районі Києва. Згідно з планом, передбачалося встановлення 14 комплектів автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного комплекту, відповідно до кошторисної документації, становила 56 000 грн.

Під час досудового розслідування було виявлено, що ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену. Для виправдання завищених цін керівниця підрядної фірми придбала ці ліхтарі у компанії, керівником якої є її чоловік.

Таким чином, вартість автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях була штучно збільшена на суму понад 630 тис. грн.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб керівнику організації, що продавала обладнання для освітлення скверу підрядній компанії, яка займалась встановленням ліхтарів у сквері на Троєщині. (ч. 4 ст. 191 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також нагадали, що в рамках цього кримінального провадження вже було оголошено про підозру колишньому керівнику одного зі структурних підрозділів КО «Київзеленбуд» та директорці підрядної компанії.

Раніше повідомлялося, що на Київщині двоє чоловіків за незаконне видобування піску відповідатимуть у суді. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство з’ясувало, що з вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє жителів Білоцерківського району, діючи за попередньою змовою, незаконно видобули близько 2 тисяч тонн піску на території Рокитнянської територіальної громади з метою подальшого продажу.