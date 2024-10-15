Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку
Ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену
фото з відкритих джерел

Вартість автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях була штучно збільшена на суму понад 630 тис. грн

Директору фірми повідомлено підозру за продаж систем вуличного освітлення компанії, яка належить його дружині. Жінка встановила їх на Троєщині за ціною, що в п’ять разів перевищує ринкову. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з даними прокуратури, КО «Київзеленбуд» уклало договір з приватною компанією на проведення капітального ремонту скверу, розташованого на перехресті вулиць Закревського та Милославської у Деснянському районі Києва. Згідно з планом, передбачалося встановлення 14 комплектів автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного комплекту, відповідно до кошторисної документації, становила 56 000 грн.

Під час досудового розслідування було виявлено, що ринкова ціна комплектів освітлення, встановлених у сквері, на момент виконання робіт була в п’ять разів нижчою за зазначену. Для виправдання завищених цін керівниця підрядної фірми придбала ці ліхтарі у компанії, керівником якої є її чоловік.

Таким чином, вартість автономних систем вуличного освітлення на сонячних батареях була штучно збільшена на суму понад 630 тис. грн.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб керівнику організації, що продавала обладнання для освітлення скверу підрядній компанії, яка займалась встановленням ліхтарів у сквері на Троєщині. (ч. 4 ст. 191 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також нагадали, що в рамках цього кримінального провадження вже було оголошено про підозру колишньому керівнику одного зі структурних підрозділів КО «Київзеленбуд» та директорці підрядної компанії.

Раніше повідомлялося, що на Київщині двоє чоловіків за незаконне видобування піску відповідатимуть у суді. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство з’ясувало, що з вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє жителів Білоцерківського району, діючи за попередньою змовою, незаконно видобули близько 2 тисяч тонн піску на території Рокитнянської територіальної громади з метою подальшого продажу.

Теги: прокуратура Київ суд корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тварина вільно бродить вулицею Нагірною
До центру Києва забрів лось (відео)
18 вересня, 09:56
Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃
У Києві побито черговий температурний рекорд
18 вересня, 16:44
На муралі зображена сова з крилами, яка є символом розвідки
Сова, дрон Magura V5 і море: у Києві з'явився мурал присвячений розвідці (фото)
19 вересня, 17:53
Столицю України вранці 20 вересня затягнуло димом
Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
20 вересня, 09:38
Смог над Києвом
Забруднення повітря в Києві: експерти вказали на епіцентр проблеми
20 вересня, 12:50
Загальне фінансування дасть змогу оновити чи замінити 120–160 вагонів метро
Нові вагони замість російських: Європейський банк допоможе Києву оновити поїзди в метро
25 вересня, 02:06
Уночі повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
28 вересня, 07:16
Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн
У центрі Києва з'явиться нова висотка? Фонд держмайна продав історичну будівлю на Гоголівській
3 жовтня, 08:51
Розподіл газу тимчасово припинено з 9:00 10 жовтня по 11:00 11 жовтня у трьох районах Києва
Жителі трьох районів столиці залишились без газу: адреси
10 жовтня, 09:39

Новини

Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку
Продав освітлення для парків Троєщини фірмі дружини: у Києві підприємець вигадав схему заробітку
Мешканці Київщини організували незаконний видобуток піску
Мешканці Київщини організували незаконний видобуток піску
У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію протесту
У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію протесту
Обстріл академії Бойчука: під завалами досі перебуває сотня творів мистецтв
Обстріл академії Бойчука: під завалами досі перебуває сотня творів мистецтв
Столичний сервісний центр МВС викрито на корупційних махінаціях (фото)
Столичний сервісний центр МВС викрито на корупційних махінаціях (фото)
Киянин виявив гранату біля сміттєвого бака (фото)
Киянин виявив гранату біля сміттєвого бака (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
26K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
25K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
22K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua