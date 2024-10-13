Київ починає опалювальний сезон: названо дату

Місто готове до початку опалювального сезону – Пантелеєв

Вже у понеділок, 14 жовтня 2024 року, Київ розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомляє Вечірній Київ.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, одним із пріоритетів для міської влади у воєнний час є відновлення пошкодженого обладнання після обстрілів й ця робота продовжувалась протягом року, вона достатньо масштабна і загалом буде продовжуватися. Місту вдалося достатньо зробити.

Він додав, що Київ вдвічі збільшив кількість модульних пересувних котелень й зауважив, що місто надалі буде докуповувати «певну кількість генераторів».

Пантелеєв підкреслив, що Київ також закуповує інноваційні системи для нашого міста. Зараз на одному з європейських провідних підприємств виробляються установки для критичної інфраструктури.