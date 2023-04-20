У Києві поменшає маршруток: нові схеми

Із 20 квітня змінилися тролейбусний маршрут №36 та автобусний маршрут №97К

У Києві зменшиться кількість маршруток, їх замінить муніципальний транспорт. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбакоу в коментарі телеканалу «Київ».

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«Ми взялися за перевірки. За результатами було встановлено, що три перевізники взагалі не виконали зобов'язань. Вони здійснювали перевезення на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 та 497К застарілим рухомим складом, який не відповідав нормам безпеки та екологічності. Було розірвано з ними договори і скореговано маршрутну мережу, дещо змінено маршрути комунального перевізника «Київпастранс», який дублював ці маршрути», – зазначив Кульбако.

За його словами, було внесено зміни в тролейбусний маршрут №36 та автобусний маршрут №97К. На цих маршрутах було збільшено кількість сучасних низькопідлогових тролейбусів та автобусів.

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Перевагу в реорганізації маршрутної мережі надано автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП «Київпастранс», а також приватним перевізникам, які якісно виконуватимуть умови договору.

Відтак, із 20 квітня подовжено тролейбусний маршрут № 36 «Вул. Північна — станція метро «Святошин» до вулиці Чорнобильської.

Тролейбусний маршрут № 36 фото: «Київпастранс»

Крім того, внесено зміни в маршрут № 97К «Масив Новобіличі – вул. Академіка Єфремова» – із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Автобусний маршрут №97К фото: «Київпастранс»

Раніше повідомлялося, що на станціях Київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.