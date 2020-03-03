Боротьба з МАФами: столична влада звітує про демонтаж понад 1,5 тис. споруд



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У Києві відбудеться акція з благоустрою «За чисте довкілля»

З січня 2019 року і до цього часу у Києві демонтували понад 1500 незаконних споруд. Інспектори з благоустрою склали 1455 протоколів про незаконну торгівлю, виявили та внесли до програмного комплексу «Стоп-спам» 11 165 мобільних номерів, що розміщені на незаконних рекламних носіях. Про це сьогодні під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

За його словами, найтиповішими порушеннями у сфері благоустрою є розміщення незаконних торгових точок, накопичення сміття через відсутність договору чи нерегулярне вивезення, стихійні звалища й торгівля, самовільне розміщення рекламних об’єктів, графіті на об’єктах тощо.

«Уже найближчим часом ми розпочинаємо в місті масові толоки та проведемо щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля». Будемо прибирати звалища, висаджувати дерева, прибирати парки та сквери тощо, – підкреслив Кулеба. – Я хочу наголосити, що ми будемо штрафувати за самовільно викинуте сміття, за порушення благоустрою в місті. Усі без винятку підприємства та організації повинні мати договори на вивезення сміття і не залишати його просто на вулиці чи підкидати в баки мешканцям».

Директор Департаменту також анонсував пілотний проект – переформатування районних та міських підрозділів інспекторів, що допоможе більш якісно та оперативно реагувати на порушення в місті.

Нагадаємо, Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» впровадили інформування власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок.