На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)



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Чоловік стало зле і він упав біля лавочки Фото: Інформатор

Чоловікові раптово стало зле

У понеділок, 16 березня, увечері на проспекті Миколи Бажана біля станції метро «Харківська» у Києві на зупинці громадського транспорту помер чоловік. Йому раптово стало погано, і він впав біля лави.

Інцидент стався близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили поліцейські, чоловікові несподівано стало зле.

Медики, що прибули на місце, нічим не змогли допомогти і констатували смерть.

Що саме призвело до летального результату, поки невідомо - це належить з'ясувати експертизі.

Згідно з документами чоловіка йому було 52 роки.

Нагадаємо, 10 березня на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві сталася надзвичайна ситуація. На зупинці громадського транспорту було виявлено тіло чоловіка. Чоловік приліг на лавку і помер.