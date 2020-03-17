  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)

    • Розсилка
    Чоловік стало зле і він упав біля лавочки - На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
    Чоловік стало зле і він упав біля лавочки
    Фото: Інформатор

    Чоловікові раптово стало зле

    У понеділок, 16 березня, увечері на проспекті Миколи Бажана біля станції метро «Харківська» у Києві на зупинці громадського транспорту помер чоловік. Йому раптово стало погано, і він впав біля лави.

    Інцидент стався близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомили поліцейські, чоловікові несподівано стало зле.

    Медики, що прибули на місце, нічим не змогли допомогти і констатували смерть.

    Що саме призвело до летального результату, поки невідомо - це належить з'ясувати експертизі.

    Згідно з документами чоловіка йому було 52 роки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
    На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
    На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
    На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 10 березня на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві сталася надзвичайна ситуація. На зупинці громадського транспорту було виявлено тіло чоловіка. Чоловік приліг на лавку і помер.

    Національна поліція України Київ лікар смерть чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ