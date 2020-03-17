На зупинці біля метро в Києві помер чоловік (фото, відео)
Чоловік стало зле і він упав біля лавочки
Фото: Інформатор
Чоловікові раптово стало зле
У понеділок, 16 березня, увечері на проспекті Миколи Бажана біля станції метро «Харківська» у Києві на зупинці громадського транспорту помер чоловік. Йому раптово стало погано, і він впав біля лави.
Інцидент стався близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.
Як повідомили поліцейські, чоловікові несподівано стало зле.
Медики, що прибули на місце, нічим не змогли допомогти і констатували смерть.
Що саме призвело до летального результату, поки невідомо - це належить з'ясувати експертизі.
Згідно з документами чоловіка йому було 52 роки.
Фото: Інформатор
Нагадаємо, 10 березня на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві сталася надзвичайна ситуація. На зупинці громадського транспорту було виявлено тіло чоловіка. Чоловік приліг на лавку і помер.