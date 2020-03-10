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    Новини

    На зупинці транспорту в Києві помер чоловік (фото)

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    Лікарі констатували смерть чоловіка - На зупинці транспорту в Києві помер чоловік (фото)
    Лікарі констатували смерть чоловіка

    Медики вже нічим не могли допомогти чоловікові

    Сьогодні, 10 березня, на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На зупинці громадського транспорту було виявлено тіло чоловіка.

    Чоловік приліг на лавку і помер.

    Лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

    Причини смерті встановить експертиза.

    Як повідомлялося, 9 березня у місті Березань на Київщині місцева жителька натрапила на жахливу знахідку. Поруч зі смітником на вулиці Некрасова жінка виявила тіло новонародженої дитини.

    4 березня у будинку за адресою вулиця Теодора Драйзера, 20А в Києві жінка знайшла сина мертвим.

    3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.

    Київ смерть чоловік
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