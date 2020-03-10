На зупинці транспорту в Києві помер чоловік (фото)
Медики вже нічим не могли допомогти чоловікові
Сьогодні, 10 березня, на вулиці Сім’ї Сосніних у Києві сталася надзвичайна ситуація.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На зупинці громадського транспорту було виявлено тіло чоловіка.
Чоловік приліг на лавку і помер.
Лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.
Причини смерті встановить експертиза.
Як повідомлялося, 9 березня у місті Березань на Київщині місцева жителька натрапила на жахливу знахідку. Поруч зі смітником на вулиці Некрасова жінка виявила тіло новонародженої дитини.
4 березня у будинку за адресою вулиця Теодора Драйзера, 20А в Києві жінка знайшла сина мертвим.
3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.