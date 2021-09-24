У Києві поліція затримала двох осіб, які збували наркотики через поштомати

Уродженці Донецької області вирішили підзаробити на наркобізнесі

Столичні оперативники припинили злочинну діяльність 19-річної жінки та її 21-річного приятеля, які збували наркотичні речовини по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації оперативники столичного управління боротьби з наркозлочинністю на проспекті Відрадний виявили двох осіб, які мали при собі наркотичні речовини. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

«Ми з’ясували, що двоє молодих людей, аби підзаробити, організували злочинний бізнес із придбання та пересилання наркотиків через поштомати. При поверхневій перевірці у них виявили та вилучили поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на канабіс. Фігуранти пояснили, що у подальшому вони хотіли розфасувати наркотичну речовину та збути наркозалежним особам. Все вилучене направили на проведення експертного дослідження», – розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Володимир Яремчук.

Уродженців Донецької області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Слідчі повідомили фігурантам про підозру та звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють інших учасників незаконного бізнесу та канали реалізації заборонених речовин.

Як повідомлялося, співробітники Шевченківського управління поліції перекрили канал надходження канабісу із Житомирської області до Києва. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 55-річного мешканця Житомирщини, який на прибудинковій ділянці вирощував кущі коноплі з метою подальшого збуту.