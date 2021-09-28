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    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)

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    Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень - У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень
    Фото: Київська міська прокуратура

    46-річний мешканець столиці створив організовану групу для виготовлення та збуту наркотиків

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які займалися виготовленням і збутом психотропних та наркотичних речовин на території Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході досудового розслідування установлено, що 46-річний мешканець столиці упродовж січня-вересня 2021 року створив організовану групу для вчинення злочинів, направлених на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також подальший незаконний збут психотропної речовини – амфетамін – на території Києва. До складу групи входило ще троє осіб, у тому числі двоє жінок.

    Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень, де виготовляли амфетамін, який потім збували наркозалежним особам через популярні месенджери.

    У межах провадження правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцем проживання фігурантів, у приміщеннях, обладнаних під нарколабораторії, а також в автомобілях. У ході слідчих дій знайдено та вилучено колби, електронні ваги, ємності з рідиною, шприци, сортувальні пакети, пакети та згортки з речовинами, блокноти з чорновими записами, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти тощо.

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    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)
    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)

    За результатами отриманих доказів чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті психотропних речовин.

    До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Заходи з викриття групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими поліції Києва за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики розслідування
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    У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)