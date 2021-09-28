У Києві на збуті наркотиків викрито організовану групу (фото)

Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень

46-річний мешканець столиці створив організовану групу для виготовлення та збуту наркотиків

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які займалися виготовленням і збутом психотропних та наркотичних речовин на території Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування установлено, що 46-річний мешканець столиці упродовж січня-вересня 2021 року створив організовану групу для вчинення злочинів, направлених на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також подальший незаконний збут психотропної речовини – амфетамін – на території Києва. До складу групи входило ще троє осіб, у тому числі двоє жінок.

Зловмисники обладнали під нарколабораторії кілька приміщень, де виготовляли амфетамін, який потім збували наркозалежним особам через популярні месенджери.

У межах провадження правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцем проживання фігурантів, у приміщеннях, обладнаних під нарколабораторії, а також в автомобілях. У ході слідчих дій знайдено та вилучено колби, електронні ваги, ємності з рідиною, шприци, сортувальні пакети, пакети та згортки з речовинами, блокноти з чорновими записами, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти тощо.

За результатами отриманих доказів чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті психотропних речовин.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Заходи з викриття групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими поліції Києва за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.