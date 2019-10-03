Начальник управління Дарницької РДА підозрюється у розкраданні коштів



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Чиновника підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 400 тис. грн

Столичною прокуратурою спільно з поліцією повідомлено про підозру начальнику Управління капітального будівництва Дарницької районної у Києві державної адміністрації та заступнику директора ТОВ «Контроль за будівництвом та технагляд «Кобуте», який здійснював технічний нагляд, у заволодінні державними коштами у сумі понад 400 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Дарницької РДА та підрядною організацією був укладений договір про виконання капітального ремонту приміщень загальноосвітнього навчального закладу №316 по пр. Бажана у Дарницькому районі Києва на загальну суму 2,9 млн грн.

У подальшому начальником Управління РДА та заступником директора ТОВ «Контроль за будівництвом та технагляд «Кобуте», що здійснював технічний нагляд, були підписані акти виконаних робіт.

Однак, проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами встановлено та підтверджено фактичне невиконання підрядником робіт на суму понад 400 тис. грн, а саме не проведено заміну сантехніки, дверей тощо.

У зв’язку з викладеним начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА та заступнику директора ТОВ «Контроль за Будівництвом та Технагляд «Кобуте» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.