Земельний конфлікт на території ВДНГ: суд віддав ділянку приватній компанії

На засідання Північного апеляційного господарського суду не пустили журналістів

Сьогодні, 4 лютого, Північний апеляційний господарчий суд розглянув справу про земельний конфлікт між державним комплексом «Експоцентр України» та приватною компанією «Віді-Мистецтво».

Фірма володіє будівлею на території «Експоцентру» і через суд намагалась узаконити користування земельною дiлянкою, яка знаходиться пiд забудовою.

Як повідомляє видання «Ґрати», судді відхилили скаргу «Експоцентру» і земельна ділянка державного комплексу перейшла в користування приватній компанії «Віді-Мистецтво».

Разом з тим, видання повідомляє, що знімальні групи телеканалів «1+1», ICTV і «Київ» не пустили на засідання Північного апеляційного суду. Вони приїхали до суду на розгляд справи про земельний конфлікт, але судові охоронці біля входу в залу сказали, що через карантин вхід для журналістів заборонений, туди можуть потрапити лише учасники процесу.

Журналісти викликали на місце поліцію.

Прессекретарка Північного апеляційного суду пояснила, що рішення не пускати журналістів прийняла колегія суддів у справі.

Раніше ЗМІ повідомили про намагання ПП «Віді-Мистецтво» через суд привласнити земельну ділянку «Експоцентру».

Компанія «Віді-Мистецтво» заявила, що оприлюднена «Експоцентром» інформація не вiдповiдає дiйсностi, умисно перекручує обставини справи по cyті та спрямована на маніпулювання суспільною думкою і здійснення неправомірного тиску на суд.