  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Цього року в українських школах запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень

    • Розсилка
    Цього року в українських школах запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень

    До 15 жовтня поточного року заплановано провести ремонт 1083 систем опалення

    В Україні у цьому році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт в понад 1,5 тис. котелень у закладах загальної середньої освіти.

    Про це розповіли у пресслужбі МОН, повідомляє УНН.

    «У 2019 році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт 1 545 котелень. На альтернативні види палива переведено 553 котельні. Найбільше у Кіровоградській області – 95, у Сумській – 93, у Хмельницькій – 89, в Одеській – 82», – йдеться у відповіді.

    Читайте також

    У міністерстві повідомляють, що до 15 жовтня поточного року заплановано провести ремонт 1083 систем опалення.

    «Наразі відремонтовано 57,2 % від обсягу запланованих робіт. Утеплення дахів заплановано провести у 419 школах. Утеплено 213 дахів (51 % від обсягу запланованих робіт). Найбільше у Вінницькій області – 90 %, у Київській – 76 %, у Чернігівській – 70 %, у місті Києві – 66 %, в Івано-Франківській області – 61,1%», – зазначається у відповіді.

    Також, заплановано утеплення стін у 422 закладах загальної середньої освіти. Відповідні роботи проведено у 188 школах (45 % від запланованого).

    «У Харківській та Миколаївській областях цей показник становить 100 %, у Вінницькій – 70 %, у Чернігівській – 60 %»,- повідомили в пресслужбі.

    Нагадаємо, у Києві триває активна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Прискорити підготовку сьогодні необхідно категорії ОСББ, ЖБК та відомчих будинків, які мають наразі найнижчий показних готовності систем. 

    Читайте також
    опалення ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ