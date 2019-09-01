Цього року в українських школах запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень



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До 15 жовтня поточного року заплановано провести ремонт 1083 систем опалення

В Україні у цьому році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт в понад 1,5 тис. котелень у закладах загальної середньої освіти.

Про це розповіли у пресслужбі МОН, повідомляє УНН.

«У 2019 році заплановано до початку опалювального сезону провести ремонт 1 545 котелень. На альтернативні види палива переведено 553 котельні. Найбільше у Кіровоградській області – 95, у Сумській – 93, у Хмельницькій – 89, в Одеській – 82», – йдеться у відповіді.

У міністерстві повідомляють, що до 15 жовтня поточного року заплановано провести ремонт 1083 систем опалення.

«Наразі відремонтовано 57,2 % від обсягу запланованих робіт. Утеплення дахів заплановано провести у 419 школах. Утеплено 213 дахів (51 % від обсягу запланованих робіт). Найбільше у Вінницькій області – 90 %, у Київській – 76 %, у Чернігівській – 70 %, у місті Києві – 66 %, в Івано-Франківській області – 61,1%», – зазначається у відповіді.

Також, заплановано утеплення стін у 422 закладах загальної середньої освіти. Відповідні роботи проведено у 188 школах (45 % від запланованого).

«У Харківській та Миколаївській областях цей показник становить 100 %, у Вінницькій – 70 %, у Чернігівській – 60 %»,- повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві триває активна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Прискорити підготовку сьогодні необхідно категорії ОСББ, ЖБК та відомчих будинків, які мають наразі найнижчий показних готовності систем.