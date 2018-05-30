Над ліквідацією пожежі в гаражному кооперативі працювали 20 вогнеборців

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У Шевченківському районі сталася пожежа у двоповерховому гаражі

29 травня увечері у Шевченківському районі Києва на вул. Тропініна сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що на території гаражного кооперативу в 2-поверховому гаражі на 2-му поверсі горить 2 гаражних бокси.

«Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 19:35 пожежу було локалізовано, а о 19:57-ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок займання згоріло та розібрано 50 кв. м покрівлі даху та пошкоджено внутрішню дерев’яну обшивку гаражних боксів. В суміжному боксі закопчено стіни, стелю та автомобіль марки Volkswagen.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 30 травня вранці у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка горів популярний паб.