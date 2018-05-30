У центрі Києва горів популярний паб (фото, відео)

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Фото: Інформатор Пожежа в пабі сталася через несправність проводки

Загоряння в пабі «Портер» сталося близько 5:40

У середу, 30 травня, вранці у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка горів популярний паб. Займання сталося близько 5:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами працівників ДСНС, причиною загоряння в пабі «Портер» стала несправність проводки. Замикання сталося в підвальному приміщенні закладу. В результаті загорілося сміття. Пожежників викликали співробітники пабу, які працювали на момент інциденту.

На місце виїхали дві машини ДСНС, два екіпажі патрульної поліції і «швидка». Допомога медиків не знадобилася, обійшлося без постраждалих.

Пожежа була повністю ліквідована близько 6:20.

Нагадаємо, 29 травня вночі в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука підпалили машину. Разом з нею згоріли ще два авто, що стояли по сусідству.