Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн

Кімната світла і простора, але здається без базових меблів

Квартира розташована у тихому дворі на вул. Чорних Запорожців

Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на весну 2026 року в середньому становить 15-18 тис. грн на місяць без урахування комунальних послуг. «Главком» відшукав пропозицію оренди однокімнатної квартири на Воскресенці за ціною 7 тис. грн.

Квартира розташована у Дніпровському районі столиці на масиві Воскресенка за адресою: вулиця Чорних Запорожців, 4. Ціна оренди ще вчора становила 8 тис. грн, проте сьогодні власник знизив її до 7 тис. грн.

Помешкання площею 28 кв. м без балкона розташоване на першому поверсі п’ятиповерхової панельної «хрущовки» 1963 року будівництва з централізованим опаленням.

Кімната має площу 15.2 кв. м, у ній повністю відсутні меблі. Однак на фото у кімнаті присутній стіл і офісне крісло – наразі не відомо, чи залишаться вони після здачі в оренду. Відтак орендарю, ймовірно, доведеться везти власне ліжко, шафи та стільці. Серед переваг власник виділяє наявність кондиціонера та холодильника, металеві вхідні двері, решітки та жалюзі на вікнах, а також газову плиту.

Кухня площею 6.6 кв. м обладнана кухонними меблями, там є газова плита та електрочайник.

Санвузол у помешканні суміжний: встановлено душовий піддон, компакт та умивальник у гарному стані. Стіни та підлога облицьовані кахельною плиткою, зроблена підвісна стеля.

Власники пишуть, що у квартирі виконано «скромний ремонт». На підлозі покладено лінолеум, стіни обклеєні шпалерами світлих відтінків. Будинок розташований у дворі, тому всередині тихо й багато зелені.

Вулиця Чорних Запорожців (колишня Петра Запорожця) розташована у Дніпровському районі столиці, у межах Воскресенського масиву. Пролягає від Старосільської вулиці до вулиці Остафія Дашкевича. На вулиці Чорних Запорожців розташована міська лікарня № 3, поліклініка та пологовий будинок № 6.

