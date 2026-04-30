Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Кімната світла і простора, але здається без базових меблів
фото: lun.ua

Квартира розташована у тихому дворі на вул. Чорних Запорожців

Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на весну 2026 року в середньому становить 15-18 тис. грн на місяць без урахування комунальних послуг.  «Главком» відшукав пропозицію оренди однокімнатної квартири на Воскресенці за ціною 7 тис. грн.

Квартира розташована у Дніпровському районі столиці на масиві Воскресенка за адресою: вулиця Чорних Запорожців, 4. Ціна оренди ще вчора становила 8 тис. грн, проте сьогодні власник знизив її до 7 тис. грн.

Помешкання площею 28 кв. м без балкона розташоване на першому поверсі п’ятиповерхової панельної «хрущовки» 1963 року будівництва з централізованим опаленням.

Власники пишуть, що у квартирі виконано «скромний ремонт»
фото: lun.ua

Кімната має площу 15.2 кв. м, у ній повністю відсутні меблі. Однак на фото у кімнаті присутній стіл і офісне крісло – наразі не відомо, чи залишаться вони після здачі в оренду. Відтак орендарю, ймовірно, доведеться везти власне ліжко, шафи та стільці. Серед переваг власник виділяє наявність кондиціонера та холодильника, металеві вхідні двері, решітки та жалюзі на вікнах, а також газову плиту.

На вікнах квартири встановлено металеві решітки та внутрішні жалюзі, що є актуальним для першого поверху
фото: lun.ua

Кухня площею 6.6 кв. м обладнана кухонними меблями, там є газова плита та електрочайник.

На кухні є газова плита і необхідний набір меблів
фото: lun.ua

Санвузол у помешканні суміжний: встановлено душовий піддон, компакт та умивальник у гарному стані. Стіни та підлога облицьовані кахельною плиткою, зроблена підвісна стеля.

Санвузол у помешканні суміжний
фото: lun.ua

Власники пишуть, що у квартирі виконано «скромний ремонт». На підлозі покладено лінолеум, стіни обклеєні шпалерами світлих відтінків. Будинок розташований у дворі, тому всередині тихо й багато зелені.

Будинок розташований у дворі, тому всередині тихо й багато зелені
фото: lun.ua

Вулиця Чорних Запорожців (колишня Петра Запорожця) розташована у Дніпровському районі столиці, у межах Воскресенського масиву. Пролягає від Старосільської вулиці до вулиці Остафія Дашкевича. На вулиці Чорних Запорожців розташована міська лікарня № 3, поліклініка та пологовий будинок № 6. 

Раніше «Главком» показував варіант у Деснянському районі, де за 5 999 грн пропонують житло, у якому світло є навіть під час масових відключень.  

Також «Главком» відшукав варіант у мікрорайоні Нова Дарниця, який доводить: навіть за 7 тис. грн можна знайти охайне житло, готове до заселення.

