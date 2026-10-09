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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має двокімнатна квартира за 5-6 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має двокімнатна квартира за 5-6 тис. грн
Квартина на вул. Оноре де Бальзака здається без побутової техніки
фото: olx.ua

Обидві квартири мають певні нюанси, які впливають на вартість оренди

Через безпекові фактори у столиці суттєво збільшилася кількість вільних квартир, що змусило власників знизити ціни, зробивши оренду житла значно доступнішою. «Главком» знайшов на Троєщині двокімнатну квартиру за 5 тис. грн на місяць, а у Солом'янському за 6 тис грн – це один із найнижчих цінників для повноцінного двокімнатного житла у столичних спальних районах.

Варіант №1: Троєщина (вул. Оноре де Бальзака, 89) – 5 тис. грн на міс

Рекламне оголошення про оренду квартири на Троєщині
Рекламне оголошення про оренду квартири на Троєщині
скриншот з сайту olx.ua

Оселя розташована наприкінці Троєщини, за адресою: вулиця Оноре де Бальзака, 89. Орендодавці оцінюють житло у 5 тис. грн на місяць (плюс комунальні платежі).

Помешкання загальною площею 55 кв. м міститься на 11-му поверсі 16-поверхового панельного будинку 1997 року побудови. Квартира має практичне та функціональне планування з двома окремими кімнатами, роздільним санвузлом та двома балконами (виходи зі спальні та кухні).

Стан житла орендодавець характеризує як «житловий». На підлозі у кімнатах збережений паркет, на кухні та в коридорі – лінолеум, а вікна залишаються дерев'яними. З меблів у помешканні є розкладний диван, односпальне ліжко та вбудований кухонний гарнітур із встановленою електроплитою.

Головний нюанс цієї пропозиції – повна відсутність побутової техніки. В оголошенні окремо наголошується, що орендодавці на даному етапі не розглядають варіант купівлі техніки в рахунок орендної плати.

«В квартирі відсутні холодильник, пральна машинка та бойлер», – зазначається в описі об'єкта.

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Квартира розташована наприкінці Троєщини, за адресою: вулиця Оноре де Бальзака, 89
фото: olx.ua

Розмір комунальних платежів без урахування лічильників становить близько 700 грн у літній період та приблизно 2 200 грн під час опалювального сезону.

Вулиця Оноре де Бальзака – одна з найдовших транспортних артерій Вигурівщини-Троєщини, яка пролягає вздовж усього масиву. Вона була прокладена у 1983 році під підготовку масової житлової забудови та названа на честь видатного французького письменника. Північна частина вулиці (зокрема ділянка поблизу будинку №89) активніше забудовувалася у другій половині 1990-х років типовими панельними серіями підвищеної поверховості, що вирізняються більшими площами квартир та просторими кухнями порівняно з радянськими «панельками» 1980-х.

Локація будинку має розвинену побутову інфраструктуру: поруч розташовані супермаркет «Сільпо», відділення «Нової пошти» та зупинки громадського транспорту, звідки курсують маршрути до станцій метро та лівобережних вузлів.

Варіант №2: Солом’янка (бульвар Вацлава Гавела, 87а) – 6 тис. грн на місяць

У Солом'янському районі здається двокімнатна квартира площею 45 кв. м на першому поверсі п'ятиповерхової цегляної «хрущовки». Планування тут суміжно-прохідне, з невеликою кухнею (6 кв. м) та централізованим опаленням.

У Солом'янському районі здається двокімнатна квартира площею 45 кв. м за 6 тис. грн
У Солом'янському районі здається двокімнатна квартира площею 45 кв. м за 6 тис. грн
фото: olx.uaВійськова історія

За словами рієлторів, об'єкт перебуває у житловому стані, проте частково потребує косметичного ремонту. При цьому господарі вже закупили необхідні будівельні матеріали та нові шпалери, які орендарі можуть переклеїти за власним бажанням.

У квартирі є уся необхідна побутова техніка
У квартирі є уся необхідна побутова техніка
фото: olx.ua

На відміну від варіанту на Троєщині, тут є базовий набір побутової техніки та зручностей: встановлені нові металопластикові вікна, кахель у санвузлі, є пральна машина та телевізор, а також лічильники на воду й електроенергію. Квартира здається повністю мебльованою.

У квартирі встановлено металопластикові вікна
У квартирі встановлено металопластикові вікна
фото: olx.ua
У одній з кімнат встановлена велика вбудована шафа-купе
У одній з кімнат встановлена велика вбудована шафа-купе
фото: olx.ua
Ванна кімната у світлих тонах
Ванна кімната у світлих тонах
фото: olx.ua

Серед специфічних умов орендодавця – вимога первинної оплати одразу за 6 місяців наперед, а також комісія рієлтору у розмірі 50%. Поруч із будинком є магазини та зручні зупинки громадського транспорту. 

Бульвар Вацлава Гавела (Відрадний) виник наприкінці 1950-х років під назвою бульвар Івана Лепсе (сучасна назва – з 2016 року на честь чеського дисидента та президента). Житловий масив Відрадний забудовувався переважно у 1960-х роках суцільними кварталами цегляних та панельних «хрущовок», створення яких дозволило швидко забезпечити житлом працівників навколишніх промислових підприємств.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує  оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

До слова, мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський.

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Теги: Київ квартира оренда

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