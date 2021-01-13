У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото
Інцидент трапився між станціями «Дарниця» та «Чернігівська»
Хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро.
Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
«Хулігани пошкодили вікна у чотирьох поїздах метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська», – йдеться у повідомленні.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
На місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності.