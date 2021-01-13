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    У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото

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    У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах - У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото
    У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах

    Інцидент трапився між станціями «Дарниця» та «Чернігівська»

    Хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро.

    Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

    «Хулігани пошкодили вікна у чотирьох поїздах метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська», – йдеться у повідомленні.

    Ніхто з пасажирів не постраждав.

    На місці працюють правоохоронці.

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    У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото
    У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото

    Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності

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    Теги: Київ метро скандал реконструкція
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