У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах: фото

У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах

Інцидент трапився між станціями «Дарниця» та «Чернігівська»

Хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

«Хулігани пошкодили вікна у чотирьох поїздах метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська», – йдеться у повідомленні.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності.