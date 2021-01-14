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    Новини

    Станція метро «Печерська» засяє по-новому (фото)

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    Нове освітлення посилить рівень освітленості станції - Станція метро «Печерська» засяє по-новому (фото)
    Нове освітлення посилить рівень освітленості станції
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    На станції встановлюють сучасне LED-освітлення

    Київський метрополітен продовжує реалізовувати проєкти з енергоефективності. Зокрема, завершуються роботи зі встановлення сучасного LED-освітлення на станції «Печерська». Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

    Нове освітлення дасть змогу посилити рівень освітленості станції, що зробить перевезення пасажирів зручнішим та безпечнішим. А також економити електроенергію за допомогою сучасних світильників.

    Минулого року енергоефективне освітлення було встановлено у депо метрополітену та вагоноремонтному заводі.

    Проєкт заміни старих ламп розжарювання затверджено Проектним інститутом «Укрметротунельпроект».

    Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

    Днями хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро.

    Теги: Київ енергетика метро
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