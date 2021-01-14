Станція метро «Печерська» засяє по-новому (фото)

На станції встановлюють сучасне LED-освітлення

Київський метрополітен продовжує реалізовувати проєкти з енергоефективності. Зокрема, завершуються роботи зі встановлення сучасного LED-освітлення на станції «Печерська». Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Нове освітлення дасть змогу посилити рівень освітленості станції, що зробить перевезення пасажирів зручнішим та безпечнішим. А також економити електроенергію за допомогою сучасних світильників.

Минулого року енергоефективне освітлення було встановлено у депо метрополітену та вагоноремонтному заводі.

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Нагадаємо, під час січневого локдауну підземка працюватиме в штатному режимі, але деякі обмеження все ж можливі. Зокрема, вони можуть стосуватися деяких станцій, які будуть закриті на вхід у разі скупчення людей.

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