  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси)

    • Розсилка
    Напередодні вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси)

    Киян запрошують на сезонні ярмарки

    Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, організовані за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій.

    Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    У п’ятницю ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
    • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 78;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; Лук’янівська площа, 1-А; вул. Ризька; 1, вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького,94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.

    Читайте також
    Київ торгівля продукти ярмарок КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ