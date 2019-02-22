Напередодні вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси)
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Киян запрошують на сезонні ярмарки
Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, організовані за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій.
Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
У п’ятницю ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 78;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; Лук’янівська площа, 1-А; вул. Ризька; 1, вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького,94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.