Напередодні вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах столиці

У п’ятницю, 1 листопада, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»), вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Подільському районі – вул. Полкова, 72;

у Солом’янському районі – пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів і Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця цього тижня.

До слова, президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти. Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента.