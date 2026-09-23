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Скляні зупинки на Глибочицькій: «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скляні зупинки на Глибочицькій: «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі
Скляні павільйони розташовані неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших пошкоджених вибухами об’єктів
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Київпастранс заявляє: «Зупинкові павільйони, про які йдеться в публікаціях, встановили ще в березні 2025 року»

Скляні зупинкові павільйони на вул. Глибочицькій у районі Лук’янівки встановили ще в березні 2025 року, а у 2026 році комунальне підприємство «Київпастранс» їх не закуповувало та не встановлювало. Про це йдеться на сайті КМДА, інформує «Главком». 

«Зупинкові павільйони, про які йдеться в публікаціях, встановили ще в березні 2025 року. Відтоді вони жодного разу не були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Ба більше, під час проведення ремонтних робіт на прилеглій території павільйони тимчасово переміщували, а після завершення робіт повертали на місце. У 2026 році КП «Київпастранс» не закуповувало скляні зупинкові павільйони та не проводило робіт із їх встановлення», – заявили у КП «Київпастранс».

У повідомленні зазначається, що зупинки на вул. Глибочицькій облаштували в межах комплексних робіт з оновлення транспортної інфраструктури. Тож твердження, що скляні павільйони з’явилися тут зараз, після нещодавніх російських атак на Лук’янівку, є неправдивим.

У «Київпастрансі» також пояснили, що скляні панелі таких павільйонів виготовлені з гартованого скла. У разі пошкодження воно не утворює великих гострих уламків, а розсипається на дрібні малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла. Прозорі конструкції також забезпечують кращу оглядовість зупинки та прилеглої території.

Водночас зупинкові павільйони не є укриттями. Під час повітряної тривоги пасажирам необхідно прямувати до найближчої захисної споруди.

Для посилення безпеки пасажирів КП «Київпастранс» планує придбати та встановити 14 первинних мобільних укриттів. Частину з них розмістять на території філій і відокремлених підрозділів підприємства, частину – на зупинках наземного громадського транспорту, де потреба в таких спорудах буде визначена як першочергова.

Основне приміщення кожного такого укриття матиме площу щонайменше 30 кв. м і буде розраховане на одночасне перебування до 50 людей. 

Главком писав, що у Шевченківському районі Києва на вулиці Глибочицькій встановлено дві нові зупинки громадського транспорту з повністю скляними стінками та дахом. Таке рішення комунальних служб викликало обурення серед киян, адже крихкі павільйони змонтували в зоні, яка вже п'ять років регулярно зазнає російських обстрілів. Обидва скляні павільйони розташовані неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших пошкоджених вибухами об’єктів. Поява таких зупинок викликала обговорення у соцмережах. 

Нагадаємо, Лук’янівка та прилеглі вулиці десятки разів потрапляли під удари. Після масованої атаки 24 травня внаслідок російського удару майже повністю вигорів ТРЦ «Квадрат», а також зазнав значних пошкоджень Лук’янівський ринок. Вибуховою хвилею було пошкоджено наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», а поблизу постраждали житлові будинки та інші об’єкти.

Після атаки рятувальники кілька днів проводили аварійні роботи у будівлі «Квадрата»: зокрема, демонтували пошкоджену фасадну частину площею близько 2,9 тис. кв. м. 

Теги: Київ укриття Київпастранс

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