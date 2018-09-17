Населені пункти Київщини залишаться без газу (список)



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Київоблгаз проводитиме ремонтні роботи на газопроводі високого тиску

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі високого тиску планується тимчасове припинення газопостачання в населених пунктах Миронівського району Київської області. Про це повідомляє «Київоблгаз».

Так, газопостачання буде припинено з 9:00 18 вересня до 16:00 22 вересня у населених пунктах:

с. Росава по вул. Луговій, Гагаріна, Ювілейній, Шевченка;

м. Миронівка по вул. Енергетиків, Соборності, Київська, Незалежності.

«Для уникнення аварійних ситуацій, споживачам природного газу необхідно на період проведення робіт перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Відновлення газопостачання буде проводиться відповідно до вимог чинного законодавства в галузі газопостачання, а також за умови присутності споживачів або їх представників та забезпечення доступу до газових приладів і пристроїв», - повідомляють у «Київоблгазі».