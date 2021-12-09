У центрі Києва гілка під вагою льоду рухнула на автівку (фото)

Водіїв закликають не ставити свої автівки поблизу дерев

У четвер, 9 грудня, на вулиці Пилипа Орлика в Печерському районі Києва велетенська гілка впала на припаркований автомобіль Audi. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Комунальні служби прибрали дерево з автівки та дороги.

З огляду на погодні умови, водіїв закликають не ставити свої автівки поблизу дерев.

Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння. Вдень 8 грудня було зафіксовано декілька падіння дерев через погодні умови.

8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

9 грудня вранці на вулиці Нагірній, 23 у Шевченківському районі Києва на дорогу впало дерево, заблокувавши рух транспорту.

За прогнозом синоптиків, в Києві до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня утримається туман, видимість 200-500 м, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві сьогодні вдень +1…-1ºС, уночі стане холодніше до -3 ºС. темної пори доби можливий сніг із дощем, удень небо буде затягнуте хмарами.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.