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    У столичному супермаркеті АТБ обвалилася стеля (фото)

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    Внаслідок події ніхто не постраждав - У столичному супермаркеті АТБ обвалилася стеля (фото)
    Внаслідок події ніхто не постраждав
    фото: t.me/typical_kiev

    Причини та обставини обвалу стелі поки що невідомі

    У Дніпровському районі Києва на Березняках в одному із супермаркетів мережі АТБ обвалилася стеля. Інцидент стався у магазині на проспекті імені Павла Тичини. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Типовий Київ».

    Відомо, що інцидент трапився на проспекті Павла Тичини, 15, у магазині обвалилася частина стелі. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини обвалу стелі поки що невідомі.

    Нагадаємо, у Дніпрі 22 січня сталася пожежа в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ. Вогонь виник у ресторані на першому поверсі дев'ятиповерхової будівлі

    Як повідомлялося, із АТБ можуть зникнути дешеві продукти. Мережа поставила ультиматум владі.

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    Теги: Київ продукти аварія магазин
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    У столичному супермаркеті АТБ обвалилася стеля (фото)