У столичному супермаркеті АТБ обвалилася стеля (фото)

Причини та обставини обвалу стелі поки що невідомі

У Дніпровському районі Києва на Березняках в одному із супермаркетів мережі АТБ обвалилася стеля. Інцидент стався у магазині на проспекті імені Павла Тичини. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Типовий Київ».

Відомо, що інцидент трапився на проспекті Павла Тичини, 15, у магазині обвалилася частина стелі. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини обвалу стелі поки що невідомі.

Нагадаємо, у Дніпрі 22 січня сталася пожежа в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ. Вогонь виник у ресторані на першому поверсі дев'ятиповерхової будівлі

Як повідомлялося, із АТБ можуть зникнути дешеві продукти. Мережа поставила ультиматум владі.