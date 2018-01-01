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    Найвищий в Україні хмарочос третій день залишається без опалення

    Елітний будинок стоїть холодний
    Найвищий в Україні хмарочос Карнегі Тауер вже три дні залишається без опалення. Пор це повідомив експерт з питань енергетики Андрій Герус на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Карнегі Тауер - найвищий будинок у Києві і взагалі в Україні. Збудований у 2012 році. 47 поверхів. Розташований у самому центрі - Кловський узвіз, 7. Квартири по 3
    • Сьогодні, 20:44
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    Елітний будинок стоїть холодний

    Найвищий в Україні хмарочос Карнегі Тауер вже три дні залишається без опалення. Пор це повідомив експерт з питань енергетики Андрій Герус на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Карнегі Тауер - найвищий будинок у Києві і взагалі в Україні. Збудований у 2012 році. 47 поверхів. Розташований у самому центрі - Кловський узвіз, 7. Квартири по 3 тис дол за м. кв.

    Вже два дні без опалення. Ніби-то, аварія. Ціна на газ важлива, але і мережі треба в порядку тримати. Думаю, депутати, які там живуть, це вже зрозуміли», - написав він.

    Київ газ депутати опалення аварія Facebook
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