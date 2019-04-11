НАЗК направило до суду 14 протоколів щодо порушень заступника Кличка
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Розсилка
Вячеслав Непоп видавав накази про нарахування премій своєму сину, який працював у його підпорядкуванні
Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Згідно з повідомленням, Непоп, займаючи посаду директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ», станом на 30 жовтня 2017 року протягом 7-ми місяців (з квітня по жовтень 2017-го) в умовах реального конфлікту інтересів видавав накази про нарахування премій своєму сину, який працював у його підпорядкуванні.
«Таким чином, посадовець вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП», - зазначили у НАЗК.
Крім того, Національне агентство внесло припис голові Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко стосовно проведення службового розслідування з метою з’ясування причин та умов порушення Миколаївською обласною радою вимог частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», а саме: незатвердження антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік та неподання її на погодження до Національного агентства.
Також внесено припис голові Дніпропетровської обласної ради Глібу Пригунову стосовно проведення службового розслідування з метою з’ясування причин та умов порушення Дніпропетровською обласною радою вимог частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», а саме: неподання антикорупційної програми Дніпропетровської обласної ради у 2018 році з повним комплектом документів, що унеможливило її розгляд та подальше погодження Національним агентством. Адже Законом України «Про запобігання корупції» передбачено не тільки затвердження антикорупційної програми обласної ради, а й її погодження Національним агентством.