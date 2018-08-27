  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Названо дату оголошення переможця конкурсу на проект талісмана Києва

    • Розсилка
    Незабаром у Києва з'явиться талісман - Названо дату оголошення переможця конкурсу на проект талісмана Києва
    Незабаром у Києва з'явиться талісман

    Конкурс на проект талісмана столиці продовжено до листопада

    В кінці осені у Києві оголосять переможця на кращий проект талісмана столиці. Зараз на участь подано 70 заявок.

    Про це в коментарі 44.ua повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

    «Станом на 23 серпня, в Управління надійшло 70 робіт. Зараз триває етап прийому. Тому для збереження об'єктивності і неупередженості ескізи поки представити неможливо», - сказав він.

    Тараненко зазначив, що через велику кількість поданих заявок у КМДА вирішили продовжити конкурс на проект талісмана міста. Якщо спочатку переможця повинні були обрати 6 липня, то нинішня дата - 9 листопада.

    Конкурс відбудеться в 3 етапи:

    • I етап - прийняття конкурсних робіт (19.03.2018 - 21.09.2018)
    • II етап - визначення 10 найкращих робіт голосуванням журі та подальше онлайн голосування (28.09.2018 - 29.10.2018)
    • III етап - визначення кращої роботи з числа відібраних на другому етапі (29.10.2018 - 09.11.2018).

    Зазначимо, що переможець конкурсу отримає 150 тис. грн за рахунок бюджетних асигнувань.

    Читайте також
    Київ конкурс КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ