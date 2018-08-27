Названо дату оголошення переможця конкурсу на проект талісмана Києва



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Незабаром у Києва з'явиться талісман

Конкурс на проект талісмана столиці продовжено до листопада

В кінці осені у Києві оголосять переможця на кращий проект талісмана столиці. Зараз на участь подано 70 заявок.

Про це в коментарі 44.ua повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

«Станом на 23 серпня, в Управління надійшло 70 робіт. Зараз триває етап прийому. Тому для збереження об'єктивності і неупередженості ескізи поки представити неможливо», - сказав він.

Тараненко зазначив, що через велику кількість поданих заявок у КМДА вирішили продовжити конкурс на проект талісмана міста. Якщо спочатку переможця повинні були обрати 6 липня, то нинішня дата - 9 листопада.

Конкурс відбудеться в 3 етапи:

I етап - прийняття конкурсних робіт (19.03.2018 - 21.09.2018)

II етап - визначення 10 найкращих робіт голосуванням журі та подальше онлайн голосування (28.09.2018 - 29.10.2018)

III етап - визначення кращої роботи з числа відібраних на другому етапі (29.10.2018 - 09.11.2018).

Зазначимо, що переможець конкурсу отримає 150 тис. грн за рахунок бюджетних асигнувань.