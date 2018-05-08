Зафіксовано спалах кору у столичному відділенні психіатрії та школі

У травні у Києві зареєстровано 177 випадків захворювання на кір

У столиці зафіксували спалах кору у відділенні психіатрії, школі і серед працівників фармацевтичної фірми. Про це 44.ua повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак. «У травні, за станом на 07.05.2018, зареєстровано 177 випадків захворювання на кір, в тому числі серед дітей - 50. А з 5



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У травні у Києві зареєстровано 177 випадків захворювання на кір

У столиці зафіксували спалах кору у відділенні психіатрії, школі і серед працівників фармацевтичної фірми. Про це 44.ua повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«У травні, за станом на 07.05.2018, зареєстровано 177 випадків захворювання на кір, в тому числі серед дітей - 50. А з 5 по 6 травня зафіксували 60 випадків кору», - сказав він.

За його словами, в цьому місяці три випадки кору виявили в серед жителів Шевченківського району, п'ять випадків в жіночому психосоматичному відділенні №24 «Психіатрія» (Подільський район).

Також спалах кору зареєстрували серед працівників ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - три випадки. А 6 травня зафіксували чотири випадки серед учнів спеціалізованої школи №200 (Святошинський район).

Як повідомлялося раніше, в квітні в столиці різко збільшилася кількість хворих на кір.