Не пережила пожежу: на Київщині жінка померла, побачивши полум’я на подвір’ї

Вогнем знищено крівлі господарчих будівель

У суботу, 5 травня, у с. Косівка Володарського району Київщини сталося загорання господарчих споруд. Повідомлення про пожежу надійшло на пульт зв’язку 6-Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка о 23:04, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області. «Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горять



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Вогнем знищено крівлі господарчих будівель

У суботу, 5 травня, у с. Косівка Володарського району Київщини сталося загорання господарчих споруд. Повідомлення про пожежу надійшло на пульт зв’язку 6-Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка о 23:04, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горять дві будівлі: сарай розмірами 4х5 м, та літня кухня розмірами 4,5х5 м. На момент прибуття вже охоплено дахи обох будівель по всій площі, була загроза перекидання полум‘я на газорозподільчий пункт, що розміщувався поруч з будівлями на відстані 7 м та житловий будинок за 5 м», - йдеться в повідомленні.

О 23:41 пожежу було локалізовано, а о 00:55 ліквідовано.

«Вогнем знищено крівлі обох будівель, вхідні двері в сарай, дерев‘яний паркан і 6 голів індокачок, речі домашнього вжитку. Врятовано житловий будинок і ГРП, 7 голів курей», - повідомляють рятувальники.

Ми власника будівель, 1933 року народження, побачивши полум‘я, вийшла на вулицю, де їй стало зле. Сусіди спробували надати жінці допомогу, але вона померла до приїзду швидкої. Ознак опіків чи отруєння чадним газом, продуктами горіння медики не виявили.

Нагадаємо, у суботу, 6 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові.