У столиці горів Труханів острів

Вогнеборці ліквідували пожежу на столичному Трухановому острові

В суботу, 6 травня, о 15:33 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві. До місця виклику було направлено рятувальників



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Вогнеборці ліквідували пожежу на столичному Трухановому острові

В суботу, 6 травня, о 15:33 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників 25-Державної пожежно-рятувальої частини. Прибувши о 15:52 до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев. Вогнеборці ж приступити до гасіння пожежі. О 16:00 пожежу рятувальники локалізували, а о 17:29 ліквідували.

До ліквідації пожежі залучалося 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті відомства.