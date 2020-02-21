Неадекватний киянин ледь не позбавив життя себе та сусідів (фото)



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Аби чоловік своїми діями не завдав шкоди собі та оточуючим, до нього були застосовані спеціальні засоби Фото: Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні запобігли жахливим наслідкам, які могла спричинити агресивна поведінка чоловіка

У четвер, 20 лютого, близько 20-ї години на службу 102 зателефонувала стурбована киянка та повідомила, що її син поводить себе агресивно, кричить незрозумілі слова. Жінка просила допомоги, оскільки хвилювалася за своє та його життя.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці виклику інформація, надана заявницею, підтвердилася.

«Чоловік, заблокувався у квартирі та поводив себе дивно. Громадянин постійно кричав та погрожував вбити себе й тих, хто наблизиться. Патрульні намагалися налагодитися спілкування з чоловіком, але той на контакт не йшов. Раптом чоловік підпалив вхідні двері зсередини, а їдкий дим почав заповнювати поверх», - розповіли патрульні.

Оскільки поведінка чоловіка була непередбачуваною та існувала реальна загроза життю та здоров’ю не тільки його, але й решти мешканців будинку, патрульні прийняли рішення проникнути до житла та затримати чоловіка. Аби чоловік своїми небезпечними діями не завдав шкоди собі та оточуючим, до нього були застосовані спеціальні засоби.

На місце події патрульні викликали медиків, які госпіталізували чоловіка.

Як повідомлялося 19 лютого у будинку на вулиці Володимирській у Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів.