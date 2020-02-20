  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів (фото)

    • Розсилка
    Чоловік поквитався з сусідами за шум - У Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів (фото)
    Чоловік поквитався з сусідами за шум
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Аби сусіди не шуміли, чоловік пошкодив двері сокирою

    У середу, 19 лютого, близько опівночі на службу 102 надійшло повідомлення про хуліганство на вулиці Володимирській у Києві.

    На місці виклику поліцейські виявили одного з мешканців будинку з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік тримав у руках сокиру та поводив себе агресивно. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Поліцейські наказали чоловіку покласти предмет на підлогу, яку останній виконав. Аби громадянин своїми діями не зашкодив собі та оточуючим, патрульні застосували до нього спеціальні засоби.

    Зі слів чоловіка, його сусіди з верхнього поверху постійно шумлять та голосно себе поводять вночі, чим заважають йому відпочивати. Тому він взяв сокиру та піднявся на поверх до сусідів. Ті не відчинили, і він пошкодив їм двері.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів (фото)
    У Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів (фото)
    У Києві агресивний чоловік порубав сокирою двері сусідів (фото)

    На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям громадянина.

    Як повідомлялося, у кафе на Бортничах чоловік розбив підлітку голову пляшкою через гучну музику.

    Національна поліція України будинок чоловік злочин квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ