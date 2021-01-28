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    Новини

    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)

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    <span>Ще вдосвіта почали прибирати засніжені парки, сквери, бульвари та алеї Києва</span> - На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    Ще вдосвіта почали прибирати засніжені парки, сквери, бульвари та алеї Києва
    Фото: Київзеленбуд

    Комунальники розчищають дороги, тротуари, парки, прибудинкові території

    У столиці з самого ранку триває снігопад. Працівники комунальних служб Києва продовжують розчищати сніг та обробляти доріжки для пішоходів, прибудинкові території, міжквартальні проїзди тощо.

    Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, працює 882 працівники зеленого господарства, які розчищають території парків і скверів, залучено 67 одиниць техніки; понад 3,6 тисяч працівників керуючих компаній та задіяно 100 тракторів.

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    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)
    На розчищення Києва від снігу вийшли майже 5 тис. комунальників (фото)

    Окрім того, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи. Наразі працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

    Окрім того, із учорашнього вечора на вулиці столиці виїхали спеціалісти комунального підприємства «Київпастранс» для попередження аварійних ситуацій на маршрутах громадського наземного транспорту в умовах снігопаду.

    Департамент міського благоустрою нагадує, що відповідальність за своєчасне прибирання та обробку територій несуть усі підприємства незалежно від форми власності. За дотриманням слідкують міські та районні інспектори з благоустрою.

    Як повідомлялося, 28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий

    У зв'язку з цим із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад Київзеленбуд Київпастранс
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