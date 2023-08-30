Дешево та сердито: який вигляд має найдоступніша квартира в Києві (фото)

За квартиру хочуть майже $30 тисяч, до того ж доведеться сплатити комісію агентству

Ринок нерухомості в Києві поступово приходить до тями і квадратні метри дорожчають, але є квартири, які по кишені більшості українців. Найдешевший варіант на вторинному ринку столиці станом на сьогодні коштує $22900, про що свідчать дані сайту оголошень RIA.

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За ці гроші можна придбати однокімнатну квартиру в Оболонському районі столиці у 5-поверховому будинку на 4-му поверсі. Загальна площа житла з централізованим опаленням складає 23 м², з яких 17 «квадратів» – житлова площа, а решта 3 – кухня, причому стіни виконані з панелей.

Пропозицію розмістив посередник, який вказав наявність поблизу будинку магазинів, дитячого садка та аптеки. Зазначається, що комісійні агенції нерухомості доведеться оплачувати покупцю квартири.

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В оголошенні йдеться, що стан житловий, проте покупцеві явно доведеться розщедритися на ремонт. У приміщеннях розташовані старі меблі, мабуть, ще радянських часів.

Ванна кімната потребує оновлення плитки та змішувача, так само, як і кухня, в якій розташовані лише кілька столів та газова плита.

Нагадаємо, захисники України можуть розраховувати на різні пільги та соціальні виплати, як і члени їхніх сімей, а незабаром багато з них зможуть отримати власне житло. Член Комітету молоді та спорту Ірина Борзова зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових. В результаті близько 2000 родин зможуть отримати квартири.

Також ми розповідали, що програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.