Мешканця Київщини затримали на збуті боєприпасів

Чоловіка затримали під час збуту ручної бойової гранати РГД-5

Правоохоронці з'ясовують походження вилученої зброї

За процесуального керівництва Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Сквири за фактом зберігання та збуту вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

У березні цього року правоохоронці дізнались, що 35-річний житель м. Сквира займається незаконним збутом вибухівки на території району, а у квітні провели оперативну закупку ручної бойової гранати РГД-5.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

З'ясовується походження вилученої зброї.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, днями на Троєщині правоохоронці затримали чоловіка, який ходив по вулиці з гранатою РГД-5. Окрім того, під час невідкладного обшуку у квартирі киянина виявили набої різного калібру у кількості 75 штук.

Також у Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) навчальною гранатою.