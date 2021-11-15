Невідомі встромили ніж у двері столичного активіста, що захищає історичні будівлі (фото)

Дмитро Перов знайшов на своїх дверях кинджал та квіти, як на могилі

Правоохоронці провели слідчі дії біля квартири активіста Дмитра Перова

У понеділок, 15 листопада, журналісту та відомому захиснику історико-культурної спадщини, громадському активісту Дмитру Перову невідомі встромили ніж у двері квартири та почепили дві гвоздики. Про це повідомляється у соцмережі.

Це сталося вночі.

На місце була викликана поліція. Правоохоронці провели слідчі дії.

Як відомо, Перов системно займається боротьбою за збереження культурної спадщини Києва, захищає історичні будівлі столиці від забудовників.

Зокрема, нещодавно він долучився до справи щодо незаконного скасування статусу пам’ятки комплексу історичних будівель на Хорива, 2 (Поділ).

Також Перов активно захищає від незаконного демонтажу історичну садибу Василя Маліна, що на Тургенівській, 22.

Нагадаємо, столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням.

Повідомлялося, що загальна сума штрафів, отриманих протягом 2020–2021 років за руйнацію історичних будівель Києва, складає майже 6,7 млн грн.

На думку столичної влади, Верховна Рада має внести суттєві зміни на законодавчому рівні щодо збільшення розміру штрафів за руйнацію історичних будівель.