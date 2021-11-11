Київ хоче збільшити в десятки разів штрафи за руйнацію історичних будівель

У квітні 2021 року відбулося знесення історичного будинку Уткіна на вул. Петлюри, 29

За два роки недоброчесні власники історичних будівель завдали шкоди на мільярди гривень

Загальна сума штрафів, отриманих протягом 2020–2021 років за руйнацію історичних будівель Києва, складає майже 6,7 млн грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів.

«Це мізер порівняно з тими збитками, які завдають місту недоброчесні власники історичних будівель», – переконаний профільний заступник голови КМДА, оскільки шкоди завдано на мільярди гривень.

Прокопів зазначив, що спеціалісти Департаменту охорони культурної спадщини КМДА за останні два роки направили понад 240 приписів щодо руйнування чи нищення історичних об’єктів.

«Також Департамент оформив 72 акти про вчинення правопорушення, прийняв 69 постанов про накладення штрафів на недобросовісних власників та склав 6 протоколів про адміністративне правопорушення», – повідомив він.

Прокопів наголосив, що Верховна Рада має внести суттєві зміни на законодавчому рівні щодо збільшення розміру штрафів за руйнацію історичних будівель. «Дуже важливо збільшити суми штрафів у десятки разів. І для цього треба змінювати законодавство», – підкреслив він.

Прокопів також переконаний, що місцевій владі необхідно надати більше повноважень для контролю за станом об’єктів культурної спадщини.

Як повідомлялося, столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням.

До слова, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.