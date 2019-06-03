Неймовірне видовище: у Києві та області нашестя метеликів (фото)



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Метелики мігрують з Африки на північ, щоб восени знову повернутися до Африки

Останніми днями кияни та мешканці столичного регіону спостерігають феєрію метеликів.

У Міністерстві екології та природніх ресурсів України пояснили це незвичне явище: «Насправді ви побачили сонцевиків будякових, латинською мовою Vanessa cardui. А ще цього метелика в Україні інколи називають чортополохівка. Він - відомий літун і належить до мігруючих видів. Ще недавно ці «туристи» бачили пейзажі Північної Африки, а зараз мандрують на північ, щоб восени знову повернутися до Африки».

Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати швидкості до 50 км/год і за добу пролітають до 500 км.

«Виявляється, що ці метелики пролітають гігантські відстані і зимують десь на півночі Африки або на Близькому сході, де відкладають яйця, і на цьому річний життєвий політ метеликів закінчується. А з яєць вилуплюється гусінь, яка згодом перетворюється на лялечку, і вже з неї навесні виростає новий метелик. І ці чортополохівки нового покоління знову збираються в зграї і, за невідомим людській науці покликом природи, повертаються за кілька тисяч кілометрів до України і інших, навіть північних країн Європи. Тут теж виводяться нові покоління сонцевиків, які знову і знову повторюють споконвічний цикл перелітних метеликів», - розповіли в Мінекології.

Екологи також повідомили, що, крім будякового сонцевика, сезонна міграція кличе в далеку дорогу ще один вид сонцевиків, які водяться в Україні. Це – сонцевик адмірал (Vanessa atalanta), в окрасі якого більше чорного кольору.