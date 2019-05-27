Захоплююча подорож живописними місцями: у Києві відкрилася екостежка (фото, карта)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час прогулянки екостежкою можна порівняти розмах своїх рук із розмахом крил птахів

Чотири типи лісів, став, струмок, яри, інтерактиви та ігри, зона з мольбертами для створення пейзажів – все це є на екостежці

У Голосіївському парку в Києві відкрилася екостежка для пішохідних прогулянок.

Маршрут для прогулянок прокладений в київському Національному природному парку «Голосіївський» — єдиному в Україні та одному з кількох у світі національних парків, розташований у межах мегаполісу. Мета екопроекту — закохати українців в пішохідні прогулянки на природі і довести, що екологічна освіта може бути захопливою для дітей і дорослих.

Перші відвідувачі вже мали змогу покрутити «колесо часу» та побачити, що відбувається з лісовими травами в різні пори року, порівняти свій слід зі слідами лісових мешканців, а розмах рук із розмахом крил птахів, вгадати за голосом лісових птахів, взяти участь у «білкавотчингу» — фотографуванню білок, та зробити селфі в найживописніших куточках лісу.

Екостежку відкрили заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, CEO INTERTOP Ukraine Сергій Бадрітдінов, виконуючий обов’язки директора Національного природного парку «Голосіївський» Олександр Чорнобров та спеціальна гостя — телеведуча Ольга Фреймут. Розібратися хто є хто в Голосіївському лісі присутнім на відкритті допомагала відома екоблогерка Маріанна Бойко — вона провела першу екскурсію стежкою.

Під час прогулянки екостежкою довжиною близько 3 км можна не лише подихати лісовим повітрям, але й дізнатися, що таке екосистема, з чого вона складається, та навчитися піклуватися про природу.

«Головна мета цього екопроекту — просвітництво. Дати дорослим та дітям, які прийдуть сюди на прогулянку, розуміння того, що відбувається в екосистемі, що таке довкілля і навіщо його берегти. Ми плануємо продовжувати цю роботу і надалі – в Національному природному парку «Голосіївський» має постати сучасний екоосвітній центр», — зазначив Полуйко.