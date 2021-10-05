У вересні до бюджету Києва сплачено штрафів на 255 тис. грн.

Адміністративна комісія при КМДА накладає стягнення за порушення

Загалом у вересні накладено адміністративних стягнень на понад 364 тис. грн

У вересні цього року адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації розглянула 280 протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Засідання комісії проводили 13 та 27 вересня в режимі відеоконференції. Було накладено адміністративних стягнень на загальну суму 364 тисячі 208 грн. До міського бюджету стягнуто коштів на 254 тисячі 932 грн», – зазначив Загуменний.

За його інформацією, основними видами розглянутих у вересні питань були адміністративні порушення:

у сфері розміщення рекламних засобів у місті Києві;

правил благоустрою;

правил торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, зокрема, продаж цих виробів особам, що не досягли 18 років;

правил тримання домашніх тварин та інші.

Нагадаємо, інспектори благоустрою Києва влітку зафіксували майже 10 тисяч порушень.

За три літніх місяці в Києві демонтували близько 1700 елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів.

До слова, у Києві проводяться щоденні рейди з виявлення осередків несанкціонованої торгівлі, нелегальних літніх майданчиків, кіосків та автомагазинів без дозвільної документації. Разом з тим інспектори благоустрою фіксують масові сезонні порушення: незаконна сезонна торгівля, невчасно прибране сміття, нескошену на газонах траву тощо.