Як в Генеральній прокуратурі України звільнили звільнювачів

Тарас Дунас

Складні задачі неможливо вирішувати за допомогою простих методів

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Итак! В ГПУ началась настоящая веселуха с увольнениями. На 38 человеке закончились деньги в бухгалтерии.

Но самое забавное другое – уволили людей, которые умели увольнять. Среди этих 38 ласточек оказались два кадровика, которые умели считать стажи, отпуска и выходные пособия. В отделе остался сотрудник, который всегда сидел на выдаче посвідчень и вообще не умеет работать с кадровой программой.

Зато в сентябре из Николаевкой области в ГПУ руководить «кадрами» перевели некого Тараса Дунаса.

Человек никогда кадрами не занимался. Известен тем, что полностью завалил работу в области. Под его чутким руководством большое количество резонансных производств так и осталось нерасследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

И вот этот красавец умудрился уволить двух работников, которым на сегодня нет замены.

А теперь вопрос: что будет с увольнением процессуальних руководителей, которые несколько десятков лет поддерживали обвинение в делах, насчитывающих сотни томов? Каким Дунасом их заменят?

ВЫВОД: нельзя решить сложные задачи простыми методами

Джерело: блог Олени Яхно

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