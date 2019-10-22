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    Думки вголос

    Як в Генеральній прокуратурі України звільнили звільнювачів

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Тарас Дунас - Як в Генеральній прокуратурі України звільнили звільнювачів
    Тарас Дунас

    Складні задачі неможливо вирішувати за допомогою простих методів

    Мовою оригіналу

    Итак! В ГПУ началась настоящая веселуха с увольнениями. На 38 человеке закончились деньги в бухгалтерии.

    Но самое забавное другое – уволили людей, которые умели увольнять. Среди этих 38 ласточек оказались два кадровика, которые умели считать стажи, отпуска и выходные пособия. В отделе остался сотрудник, который всегда сидел на выдаче посвідчень и вообще не умеет работать с кадровой программой.

    Зато в сентябре из Николаевкой области в ГПУ руководить «кадрами» перевели некого Тараса Дунаса.

    Человек никогда кадрами не занимался. Известен тем, что полностью завалил работу в области. Под его чутким руководством большое количество резонансных производств так и осталось нерасследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

    И вот этот красавец умудрился уволить двух работников, которым на сегодня нет замены.

    А теперь вопрос: что будет с увольнением процессуальних руководителей, которые несколько десятков лет поддерживали обвинение в делах, насчитывающих сотни томов? Каким Дунасом их заменят?

    ВЫВОД: нельзя решить сложные задачи простыми методами

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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