Стрілянина в Княжичах: Генпрокуратура передала в суд справу проти п’яти поліцейських



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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою п’яти поліцейських оголосили завершеним

Досудове розслідування у справі стрілянини у с. Княжичі, внаслідок якої від кульових поранень загинули 4 співробітники поліції, вже завершено і обвинувачувальний акт по даній справі направили до суду, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та 10 квітня 2019 року направлено до Броварського міськрайонного суду Київської області», - інформують на сайті Генпрокуратури.

Згідно з результатами досудового розслідування було встановлено, що керівники ряду підрозділів Нацполіції, ігноруючи положення Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію України» та Кримінального процесуального кодексу України, умисно і незаконно перевищили надану їм владу при застосуванні вогнепальної зброї.

«Що призвело до смерті чотирьох співробітників Національної поліції України, пошкодження службових автомобілів, іншого майна поліції, та зайвих витрат із державного бюджету, чим спричинено тяжких наслідків інтересам держави, зокрема у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 млн грн», - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

П’яти підозрюваним поліцейським у даній справі інкримінують перевищення влади, що призвело до тяжких наслідків. Одного з підозрюваних також звинувачують у замаху на вбивство двох і більше осіб, а ще двох підозрюваних – в організації умисного вбивства двох і більше осіб.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року під час спецоперації із затримання грабіжників в Княжичах відбулась стрілянина. Спочатку в одному із сусідніх будинків спрацювала сигналізація, на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони. Вони затримали двох учасників спецоперації, підозрюючи їх в крадіжці.

Після цього між ДСО і групою захоплення почалася перестрілка, жертвами якої стали п'ятеро правоохоронців. Справа про вбивство поліцейських перебувала на особистому контролі Луценка.

Проте раніше генпрокурор стверджував, що за висновками слідства правоохоронці могли бути залучені в обкраданні будинків у Княжичах. В поданому до суду обвинувальному акті про звинувачення поліцейських у крадіжці не йдеться.